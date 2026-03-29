Al teatro D’Annunzio di Latina è in scena “Casa Abis - Ancora in 2”, uno spettacolo di comicità portato in scena dalla coppia composta da Stella Falchi e Gabriele Abis. La produzione è parte di un progetto che vede i due artisti impegnati in una serie di rappresentazioni teatrali. La rappresentazione si svolge in una località diversa rispetto alle tappe precedenti.

Fa tappa a Latina, “Casa Abis”, il progetto comico nato dalla coppia formata da Stella Falchi e Gabriele Abis. Un’idea sorta per caso che si è evoluta nel tempo e sta riscuotendo sempre più successo. “Casa Abis” affronta argomenti legati alla vita di coppia di tutti i giorni ma anche situazioni di interesse pubblico e collettivo con un pizzico di ironia tramite i social. Il progetto ha preso piede nel 2022 e ha raggiunto numeri importanti sui diversi canali social. La coppia sta attraversando i teatri d’Italia con lo spettacolo “Ancora in 2”, con testi e regia di Abis e Falchi e prodotto dalla Vera Agency di Paolo Ruffini. È una commedia ironica e allo stesso tempo spietata sulla vita di coppia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - "Casa Abis - Ancora in 2" al teatro D’Annunzio

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