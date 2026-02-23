Governo Fazzolari convoca i ministeri a Palazzo Chigi | sprint sui provvedimenti nell’ultimo anno di legislatura

Fazzolari ha convocato i capi di gabinetto dei ministeri a Palazzo Chigi per accelerare l’attuazione delle leggi approvate, a causa della necessità di completare i decreti attuativi prima della fine della legislatura. Durante l’incontro, si sono stabilite le priorità per i prossimi mesi e si è discusso di come rispettare le scadenze imposte dalle nuove norme. L’obiettivo è garantire che le leggi entrino in vigore in tempi rapidi e concreti.

Una riunione con i capi di gabinetto dei ministeri. Per decidere le priorità dell'ultimo anno di legislatura e dare uno sprint ai decreti attuativi dei provvedimenti approvati dall'esecutivo, cioè quelle norme secondarie che servono per "mettere a terra" le leggi. È questo l'obiettivo della riunione convocata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio e braccio destro di Giorgia Meloni, Giovanbattista Fazzolari, che lunedì scorso ha inviato una lettera a tutti i capi di gabinetto per convocarli a Palazzo Chigi mercoledì pomeriggio. Fazzolari è il potente sottosegretario con delega all'attuazione del programma e anche quella della conferenza dei capi di gabinetto.