Calciomercato Milan Tresoldi e il possibile futuro in Premier League | le ultime

Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge, è stato accostato recentemente a un trasferimento in Premier League. La notizia ha ripreso quota dopo che il suo nome è stato menzionato nelle voci di mercato di questa settimana. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma l'interesse di alcuni club inglesi ha portato a speculazioni sul suo possibile futuro in Inghilterra.

Torna di moda il nome di Nicolò Tresoldi, calciatore italo-tedesco classe 2004 del Club Brugge. Il giovane, osservato dal Milan, continua il suo percorso con la nazionale giovanile della Germania, nell'attesa di un possibile futuro con la maglia della Nazionale Italiana. Fino a questo momento, però, Gattuso non l'ha ancora convocato, tenendo questo piccolo spiraglio aperto. In ottica calciomercato, il nome comincia a muoversi. Secondo quanto riferito da BILD, l'Arsenal avrebbe puntato i riflettori su di lui: il club inglese avrebbe effettuato qualche piccolo contatto esplorativo con l'entourage dell'attaccante. Il giovane, nato in Italia, nella sua prima stagione ha collezionato 48 presenze e ben 17 gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tresoldi e il possibile futuro in Premier League: le ultime Articoli correlati Milan, le novità su Lewandowski. Possibile cessione in Premier League e sul difensore…Nella giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri,... Calciomercato Juve, lo scambio con il Milan è ancora possibile? Romano racconta la verità sulla trattativa. Le ultimeCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Altri aggiornamenti su Calciomercato Milan Temi più discussi: Serie A – Calciomercato Milan: trattative live per Gerard Martín; Milan, Tare al lavoro per un centrocampo da sogno: nel mirino Goretzka; Calciomercato, dalla Germania: l'attaccante di origini eugubine Tresoldi piace alla Lazio; Calciomercato Milan – Trattative live per Castro e Gila. Milan, c’è il sì del giocatore: Allegri accontentatoI rossoneri sono molto attivi sul calciomercato e potrebbero chiudere una operazione importante per rendere la squadra ancora più forte. Gli ultimi risultati hanno restituito sicuramente entusiasmo in ... calciomercatonews.com Calciomercato Lazio, spunta Tresoldi: concorrenza alta e operazione in salitaCalciomercato Lazio, il nome di Nicolò Tresoldi entra tra i profili seguiti per l’attacco biancoceleste, ma la pista resta complessa tra costi elevati e forte concorrenza europea Il nome di Nicolò Tre ... lazionews24.com Calciomercato, il contratto in scadenza nel 2026 e il minor impiego con i Reds alimentano le voci: il Milan ha messo nel mirino Robertson Scopri di più nel primo commento - facebook.com facebook #Calciomercato #Milan, Robertson nel mirino: le ultime sul terzino del Liverpool #SempreMilan x.com