Calciomercato Enzo Raiola | Vi svelo quale sarà il futuro di Donnarumma e Romagnoli
Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli, ha condiviso in un’intervista esclusiva a 'RaiSport' aggiornamenti sul futuro dei due calciatori, attualmente rispettivamente al Manchester City e alla Lazio. Con un’analisi chiara e obiettiva, Raiola ha illustrato le possibili evoluzioni delle carriere dei suoi assistiti, offrendo un quadro comprensibile delle dinamiche di mercato e delle prospettive future.
Enzo Raiola, cugino di Mino e procuratore di Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli, ex giocatori del Milan, ha fatto il punto suoi due assistiti, che oggi militano nel Manchester City e nella Lazio, in un'intervista in esclusiva a 'RaiSport' Enzo Raiola, cugino di Mino e attuale procuratore del portiere Gianluigi Donnarumma (classe 1999) e del difensore Alessio Romagnoli (classe 1995), ex giocatori del Milan, ha fatto il punto suoi due assistiti, che oggi militano nel Manchester City e nella Lazio, in un'intervista in esclusiva a 'RaiSport'. Ecco cosa ha detto Raiola su Donnarumma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
