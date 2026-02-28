Zwolle-Ajax domenica 01 marzo 2026 ore 12 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica alle 12:15 si gioca la partita tra PEC Zwolle e Ajax, con quest’ultimo in quarta posizione in Eredivisie. L’incontro si svolge a Zwolle e vede le formazioni schierate in campo per la sfida del fine settimana. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e le quote previste dagli bookmakers. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa stagione.

L’Ajax, quarto in classifica di Eredivisie, domenica farà visita al PEC Zwolle nell’ormai tradizionale partita dell’ora di pranzo. Prima dell’inizio della stagione, sui padroni di casa si erano addensate nubi minacciose, causate principalmente dai commenti degli addetti ai lavori. Il PEC aveva fatto acquisti sbagliati, aveva nominato un allenatore inesperto come l’ex Udinese Henry van. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Zwolle-Ajax (domenica 01 marzo 2026 ore 12:15): formazioni, quote, pronostici Excelsior Rotterdam-Ajax (domenica 01 febbraio 2026 ore 12:15): formazioni, quote, pronosticiLa sconfitta interna contro l’Olyimpiakos ha sancito l’eliminazione dell’Ajax dalla Champions League, in un quadro desolante per il calcio olandese... Aggiornamenti e notizie su Zwolle Ajax. Discussioni sull' argomento Zwolle-Ajax: probabili formazioni e streaming gratis; Milano Cortina 2026, il programma di domenica 22 febbraio e gli azzurri in gara; - la Repubblica; Potenza-Benevento: come vedere gratis la gara di Serie C in streaming. Eredivisie, l'Ajax si butta via: un doppio Brobbey non basta, con lo Zwolle è 2-2L'Ajax si butta via e perde una grande chance di avvicinare le zone europee. I lancieri, sopra 2-0 grazie ad una doppietta di Brobbey, vengono rimontati dallo Zwolle, che pareggia 2-2 grazie ad una ... tuttomercatoweb.com Ajax fermato dal NEC: un punto che vale oro Nella delicata sfida per il secondo posto in classifica, l’Ajax non è andato oltre l’1-1 contro il NEC alla Johan Cruijff Arena. Un pareggio che, per quanto visto in campo, sta persino stretto agli ospiti: i lancieri possono facebook