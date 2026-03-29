buona domenica delle palme frasi e immagini di auguri da condividere e significato

La Domenica delle Palme apre ufficialmente la Settimana Santa e anticipa la Pasqua. Durante questa giornata si ricorda il gesto di accoglienza con rami di palma e altri rami verdi, simbolo di vittoria e pace. La tradizione prevede anche la benedizione degli ulivi, che rappresentano il riconoscimento del valore spirituale di questa ricorrenza.

Il significato della Domenica delle Palme e il gesto dell’ulivo. La Domenica delle Palme segna l’inizio della Settimana Santa e precede la Pasqua. È una delle ricorrenze più sentite nella tradizione cristiana, che rievoca l’ ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Secondo i Vangeli, Gesù arrivò in città su un asino, accolto da una folla festante che agitava rami di palma e stendeva mantelli al suo passaggio, gridando “Osanna”. In tutta Italia, durante la celebrazione liturgica, i fedeli partecipano alla benedizione dei rami d’ulivo, simbolo di pace e rinascita. Un gesto semplice, ma ricco di significato, che unisce le comunità in un momento di spiritualità profonda e di preparazione alla Pasqua. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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