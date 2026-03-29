Buona Domenica delle Palme 2026 le immagini e Gif di auguri da mandare su Whatsapp il 29 marzo

Il 29 marzo 2026 si svolge la Domenica delle Palme, giorno che apre ufficialmente la Settimana Santa. In questa occasione, molte persone condividono immagini e Gif di auguri attraverso WhatsApp per commemorare la ricorrenza. La giornata è caratterizzata da celebrazioni religiose e tradizioni che coinvolgono comunità e fedeli.

Il 29 marzo 2026 si celebra la Domenica delle Palme, la ricorrenza che segna l'inizio della Settimana Santa. Qui trovate una raccolta di immagini e Gif gratuite da scaricare e inviare su WhatsApp a familiari e amici per condividere un messaggio di pace e serenità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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