Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 29 marzo 2026

Il 29 marzo 2026 a Caserta sono avvenuti diversi eventi rilevanti. Un assessore è stato aggredito durante una lite legata alla viabilità. Nei quartieri, si segnala un intervento di riparazione stradale eseguito sotto casa di un vicesindaco. Sul fronte sportivo, la squadra di basket locale ha conquistato una vittoria importante. Questi sono alcuni dei fatti più discussi della giornata nella provincia.

L'assessore preso a bastonate dopo la lite per questioni di viabilità, il caso del rappezzo stradale sotto casa del vicesindaco, la vittoria della Juvecaserta L'assessore preso a bastonate dopo la lite per questioni di viabilità, il caso del rappezzo stradale sotto casa del vicesindaco, la vittoria della Juvecaserta. Queste le breaking news del 29 marzo 2026. Un pizzaiolo 39enne condannato per spaccio di cocaina. Il giudice gli ha inflitto 4 anni e 2 mesi. La sua pizzeria a Macerata Campania trasformata in un droga market. Una lite per questioni di viabilità sfocia in una violenta aggressione. Vittima un assessore di Grazzanise che sarebbe stato colpito con una mazza da baseball dopo un diverbio avvenuto sulla Provinciale. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 29 marzo 2026 Articoli correlati Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 29 gennaio 2026Giudici di pace corrotti per i risarcimenti dei falsi incidenti; il caso rifiuti ad Aversa tra passaggio di cantiere e i dubbi sulla nuova azienda;... Leggi anche: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 1° marzo 2026 Contenuti e approfondimenti su Breaking news Temi più discussi: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 28 marzo 2026; Breaking news infrastrutture - Aeroporto di Palermo, estate 2026 da record: 105 destinazioni, 10 nuove rotte e piano da 252 milioni; Breaking News delle 11.00 | Referendum giustizia, si vota fino alle 15; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 27 marzo 2026. Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 28 marzo 2026Tante notizie di cronaca, motori e attualità. Volete una panoramica completa delle notizie del 28marzo 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. casertanews.it Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti dell'8 gennaio 2026L'arresto per violenza sulla compagna a San Nicola la Strada, la casa d'appuntamenti in pieno centro di Caserta e le previsioni meteo per il week end. Queste le breaking news dell'8 gennaio 2026. Un ... casertanews.it BREAKING NEWS INGHILTERRA Igor Tudor è stato sollevato dall'incarico di Allenatore del Tottenham. COMUNICATO UFFICIALE "Possiamo confermare che è stato concordato di comune accordo che l'allenatore Igor Tudor lasci il Club con effetto immediato. - facebook.com facebook Breaking News - Trenitalia informa che, nei giorni 27, 28 e 29 marzo, per lavori di potenziamento infrastrutturale finalizzati alla realizzazione della nuova fermata Pigneto, i collegamenti ferroviari da e per l’aeroporto di Fiumicino potrebbero subire ritardi o ca x.com