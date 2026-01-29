Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 29 gennaio 2026

Questa mattina a Caserta sono emerse nuove accuse contro alcuni giudici di pace coinvolti in un giro di corruzione legato ai risarcimenti per incidenti falsi. Intanto, ad Aversa, continuano le polemiche sul caso rifiuti: il passaggio di cantiere solleva dubbi sulla gestione della nuova azienda incaricata della raccolta. Nelle cronache politiche, si parla anche della nascita di un nuovo gruppo consiliare della Lega in Provincia, che potrebbe cambiare gli equilibri locali.

Giudici di pace corrotti per i risarcimenti dei falsi incidenti; il caso rifiuti ad Aversa tra passaggio di cantiere e i dubbi sulla nuova azienda; il nuovo gruppo consiliare della Lega in Provincia. Queste le breaking news del 29 gennaio 2026.CronacaTre giudici di pace e quattro avvocati sono.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Giudici di pace Avversa

Ecco le principali notizie di Caserta del 1° gennaio 2026, con un focus sugli eventi più rilevanti.

Ecco le principali notizie di Caserta del 2 gennaio 2026, raccolte in una selezione di dieci eventi significativi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giudici di pace Avversa

Argomenti discussi: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 27 gennaio 2026; L’Università di Padova nel 10% delle migliori Università in Europa; Breaking News delle 21.30 | Addio a Valentino, imperatore della moda; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 20 gennaio 2026.

Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 29 gennaio 2026Giudici di pace corrotti per i risarcimenti dei falsi incidenti; il caso rifiuti ad Aversa tra passaggio di cantiere e i dubbi sulla nuova azienda; il nuovo gruppo consiliare della Lega in Provincia ... casertanews.it

Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 20 novembre 2025Il dramma di Marcianise dove un camionista ha perso la vita schiacciato dal carico che trasportava; la guida al voto per le regionali in Campania; la nuova allerta meteo diramata dalla protezione ... casertanews.it

BREAKING NEWS DALLA PISTA Il maiale della Pro Loco è scappato! Appena ha visto la griglia, ha preso il largo senza voltarsi indietro… Il pranzo è quindi rimandato a data da destinarsi. Se qualcuno lo avvista mentre si gode la libertà tra i campi, - facebook.com facebook

Breaking News - Trenitalia informa che, da lunedì 26 gennaio a giovedì 30 aprile 2026, a causa di lavori di manutenzione programmata presso la stazione di Roma Tuscolana, alcuni treni della linea Orte – Fiumicino Aeroporto subiranno variazioni e/o canc x.com