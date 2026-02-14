Il Pontedera è di Braglia | Testa bassa e lavorare

Il Pontedera ha scelto Braglia come nuovo allenatore dopo la sconfitta contro il Forlì, che ha costretto il club a cambiare guida tecnica. La decisione arriva dopo un periodo difficile, durante il quale la squadra ha faticato a trovare risultati positivi. Braglia, noto per il suo approccio pratico, ha già dato indicazioni chiare ai giocatori: concentrarsi sul lavoro quotidiano senza distrazioni. La società spera che questa mossa possa riaccendere le speranze di risalita in classifica.

Finisce l’era-Banchieri, comincia il Braglia bis. La sconfitta di Forlì è stata fatale al tecnico torinese, che a inizio dicembre aveva rilevato Leonardo Menichini ma che non è riuscito a imprimere la svolta che tutti si aspettavano. Anzi, i 4 punti conquistati nelle 9 giornate della sua gestione hanno fatto precipitare il Pontedera all’ultimo posto della classifica col concreto rischio di non riuscire neppure a disputare i play out. Così ieri mattina la società – che giovedì prossimo cambierà proprietà – ha deciso di voltare ancora pagina nonostante l’imminenza del prossimo impegno di campionato, domani contro il Gubbio, affidando le sue residue speranze di salvezza all’esperienza di Piero Braglia, 71 anni, con oltre mille panchine tra Serie B e Serie C e quattro promozioni B con Cosenza, Catanzaro, Pisa e Juve Stabia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

