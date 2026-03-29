Bosnia-Italia notte della verità per Mondiale 2026 Cosa aspettarsi?

La partita tra Bosnia e Italia si gioca in una fase decisiva per la qualificazione al Mondiale 2026. L’Italia, guidata dall’allenatore Gattuso, affronta l’incontro senza alternative alla vittoria, consapevole dell’importanza di ottenere i tre punti. La sfida si svolge in una notte che potrebbe determinare il futuro della qualificazione della squadra azzurra.

L’Italia di Gattuso arriva alla delicata partita con la Bosnia con una sola certezza: non esistono alternative alla vittoria. La sfida contro l’ostica Bosnia è il crocevia che può cambiare il destino degli Azzurri verso il Mondiale 2026. Una partita secca che pesa come una finalissima e che si giocherà in un ambiente infuocato, temibile. Ebbene sì, un ambiente duro, ostile, pronto a trasformarsi in una bolgia. La Bosnia non è più la squadra incostante degli ultimi anni: è un collettivo collaudato, amalgamato, compatto, fisico, trascinato dall’esperienza di Edin Džeko e di uomini (quali Kolasinac e Demirovic) capaci di alzare il livello in qualsiasi momento. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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