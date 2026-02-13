Il figlio di Pippo Baudo spiega cosa sta succedendo con l' eredità del padre | Ho delegato tutto al mio avvocato

Il figlio di Pippo Baudo, Alessandro, spiega di aver delegato tutto al suo avvocato per gestire l’eredità del padre, morto lo scorso agosto, poiché le proprietà del grande conduttore televisivo sono ancora in fase di sistemazione e nessuno ha ancora firmato gli accordi definitivi.

