acasadi Claudia Pandolfi l’appartamento dove vive senza il suo compagno Marco De Angelis

L’appartamento di Claudia Pandolfi rappresenta un rifugio intimo, un luogo che riflette la sua personalità e il suo stile di vita. Situato in una zona tranquilla, lo spazio si distingue per l’atmosfera semplice e accogliente, senza eccessi o decorazioni appariscenti. Un ambiente che invita alla riflessione e alla privacy, dove ogni elemento contribuisce a creare un’atmosfera di naturale serenità.

Ci sono case che non hanno bisogno di presentazioni perché parlano attraverso l’atmosfera che si respira al loro interno. Quella in cui vive Claudia Pandolfi è un luogo che riflette perfettamente il suo modo di stare al mondo: indipendente, caldo, senza rigidità e molto, molto creativo. Un rifugio immerso nel verde pensato per rallentare, per ritrovare il silenzio e per abitare i propri spazi senza compromessi. Non è solo una questione estetica, ma una scelta di vita che dialoga con il suo percorso personale e familiare. Cosa si trova al suo interno? Legno, colori caldi, luce naturale a tutto il relax di chi cerca la tranquillità. 🔗 Leggi su Dilei.it

