Autobus il presidente del Quartiere contro Autolinee Toscana | Corse saltate e attesa oltre un' ora mi vergogno

Da firenzetoday.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Quartiere 2 ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti di Autolinee Toscana, denunciando corse saltate e tempi di attesa che superano l’ora. La sua posizione si basa su segnalazioni ricevute dai cittadini e su esperienze dirette, e si unisce a un netto richiamo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale.

Lo sfogo di Michele Pierguidi su Facebook dopo la disavventura con la madre 84enne: "Non dirò più di usare il servizio pubblico" Il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi (Pd, al terzo mandato) non è uno che le cose le manda a dire. E anche questa volta, come si dice a Firenze, “l'ha toccata piano”. “Bentornati a Firenze, in Toscana. Alla Fortezza sono saltate tre corse. Aspettiamo in piedi da più di un'ora ed è quasi mezzanotte, vediamo se con mia mamma di 84 anni riusciamo a tornare a casa e meno male non piove”, ha scritto Pierguidi su Facebook sabato sera, 28 marzo, evidentemente di ritorno da una trasferta fuori città. Ma non solo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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© Firenzetoday.it - Autobus, il presidente del Quartiere contro Autolinee Toscana: "Corse saltate e attesa oltre un'ora, mi vergogno"

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