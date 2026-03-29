Auto si ribalta in strada due ragazze estratte dalle lamiere in codice rosso

Nelle prime ore di questa mattina, un incidente stradale si è verificato nel territorio di Genazzano, nel sud della provincia di Roma. Un'auto si è ribaltata lungo la strada e due ragazze sono state estratte dalle lamiere in condizioni di codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato le ferite in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Grave incidente alle prime luci dell'alba su via Valmontone. Decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco di Palestrina per liberare le giovani dall'abitacolo. Grave incidente stradale nelle prime ore di questa mattina nel territorio di Genazzano, nel sud della provincia di Roma. Per cause ancora in corso di accertamento, un'automobile con a bordo due ragazze ha perso il controllo, finendo per capovolgersi rovinosamente lungo via di Valmontone. La macchina dei soccorsi si è messa in moto tempestivamente. L'allarme è scattato intorno alle 07:30, quando la Sala Operativa ha ricevuto la richiesta di intervento urgente, inviando immediatamente sul posto la squadra 24A dei Vigili del Fuoco, proveniente dal distaccamento di Palestrina. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Auto si ribalta in strada, due ragazze estratte dalle lamiere in codice rosso Articoli correlati Auto si ribalta con dentro due ragazze: estratte dalle lamiere e soccorse in codice rossoSono gravi due ragazze rimaste coinvolte in un incidente questa mattina a Genazzano. Contenuti e approfondimenti su Auto si ribalta in strada due ragazze... Temi più discussi: Auto si ribalta in strada Benedetta: uomo incastrato tra le lamiere; Auto si ribalta in strada, due ragazze estratte dalle lamiere in codice rosso; Auto si ribalta in pieno centro abitato: due persone estratte dall'abitacolo; Un'altra auto ribaltata, soccorsi in azione nella notte. Vomero, auto si schianta e si ribalta: incidente stradale in via PalizziAuto si schianta e si ribalta in via Filippo Palizzi al Vomero. Il violento incidente stradale è avvenuto nella notte nei pressi della fermata Palazzolo della Funicolare di Chiaia. Sul posto vigili de ... fanpage.it Auto si ribalta con dentro due ragazze: estratte dalle lamiere e soccorse in codice rossoSono gravi due ragazze rimaste coinvolte in un incidente questa mattina a Genazzano. L’auto a bordo della quale viaggiavano si è capovolta. Le hanno estratte dalle lamiere e trasportate in codice ... fanpage.it Roma, incidente tra auto e moto: Marco Tramontozzi muore sul colpo a 33 anni. «Quella curva maledetta» - facebook.com facebook Tampona un’auto in centro a Sarnico e fugge, ma viene identificato grazie alle telecamere. Un 17enne senza patente, assicurazione e revisione è stato sanzionato per quasi 6mila euro e si è visto sequestrare lo scooter. x.com