Aurora uccisa a 13 anni e l’aiuto chiesto all’Ia Ora dovrei lasciarlo?

Una ragazza di 13 anni si è rivolta all’intelligenza artificiale chiedendo consigli su una relazione difficile con il suo ragazzo. Aveva domande su come riconoscere un amore autentico e se fosse il caso di interrompere il rapporto. La sua storia ha attirato l’attenzione, mettendo in luce il ruolo crescente delle tecnologie digitali nelle conversazioni private tra giovani e strumenti di intelligenza artificiale.

Aurora Tila si confidava con l'intelligenza artificiale, chiedeva a ChatGpt se doveva lasciare il fidanzato che la tormentava oppure come poteva distinguere un amore vero da uno tossico. Le chat, agli atti dell'inchiesta per omicidio, secondo i giudici del tribunale per i minorenni contribuiscono a provare lo stalking subito dalla vittima. Lo dice la sentenza a carico del ragazzo, all'epoca 15enne, condannato a 17 anni per aver ucciso la 13enne, gettandola nel vuoto da un balcone a Piacenza, il 25 ottobre 2024. Per il tribunale, infatti la vittima appare attendibile quando «con estrema franchezza» scriveva a ChatGpt «per comprendere come comportarsi in quella delicata e soffocante situazione». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Aurora uccisa a 13 anni e l’aiuto chiesto all’Ia. "Ora dovrei lasciarlo?" Articoli correlati Aurora Tila uccisa a 13 anni dall’ex, le chat con ChatGpt sono la prova dello stalking: “Cos’è una relazione tossica?”Piacenza, 28 marzo 2026 – ChatGpt, come dovrei comportarmi? Ma questa “delicata e soffocante situazione” è amore? Cos’è una relazione tossica?... Aurora Tila uccisa a 13 anni dall’ex, le chat con ChatGpt sono la prova dello stalking. Ecco la sentenzaPiacenza, 28 marzo 2026 – ChatGpt, come dovrei comportarmi? Ma questa “delicata e soffocante situazione” è amore? Cos’è una relazione tossica?... Contenuti utili per approfondire Aurora uccisa Temi più discussi: Aurora Tila uccisa a 13 anni dall'ex, le richieste di aiuto a ChatGpt: Secondo te, dovrei lasciarlo? Quando lo faccio, impazzisce; Aurora uccisa a 13 anni: Le sue richieste a ChatGpt provano lo stalking; Femminicidio Aurora Tila, la sentenza: Le sue richieste a ChatGpt provano lo stalking; Aurora Tila uccisa a 13 anni dall’ex, le chat con ChatGpt sono la prova dello stalking: Cos’è una relazione tossica?. Uccisa a 13 anni, l’aiuto a ChatGpt: Lo lascio?Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Uccisa a 13 anni, l’aiuto a ChatGpt: Lo lascio? pubblicato il 29 Marzo 2026 a firma di Fq ... ilfattoquotidiano.it Omicidio Aurora Tila, i giudici: «Lei chiedeva a ChatGpt come sfuggire a una situazione soffocante, è prova dello stalking»Per i giudici del Tribunale per i minorenni di Bologna fu per provare a mettere fine a quelle violenze e a quelle persecuzioni che la 13enne accettò un ultimo, fatale, incontro ... msn.com