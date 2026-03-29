Antonelli ottiene anche a Suzuka la sua seconda vittoria consecutiva, salendo in testa alla classifica iridata. Durante la corsa, Antonelli ha dominato la fase finale, mentre Piastri si è piazzato secondo e Leclerc terzo. Gli altri piloti classificati sono stati Russell, Norris e Hamilton.

Seconda vittoria consecutiva per Antonelli che ha dominato la seconda parte del GP. Secondo posto per Piastri, sul terzo gradino del podio sale Leclerc che ha preceduto Russell Norris Hamilton Gasly Verstappen Lawson e Ocon, questi i piloti a punti. A seguire, Hulkenberg Hadjar Bortoleto Lindblad Sainz Colapinto Perez Alonso Bottas Albon. Ritirati Stroll e Bearman Antonelli continua a essere il più veloce in pista, Piastri è a 14"3. Ultime curve per lui Ultimo giro - Russell ci prova alla chicane, ma è in ritardo e Leclerc chiude la porta L'attore Jack Black darà la bandiera a scacchi 51° giro di 53 - Russell strappa il terzo posto a... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Antonelli vince anche a Suzuka, seconda vittoria consecutiva, e diventa leader della classifica iridata. Secondo Piastri, terzo Leclerc

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Antonelli vince anche a Suzuka, seconda vittoria consecutiva, e diventa leader della classifica

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