Warner Bros ha annunciato che il film “Animal Friends” con Ryan Reynolds, inizialmente previsto per giugno 2026, sarà distribuito il 22 gennaio 2027. La data di uscita è stata spostata rispetto alla pianificazione originaria. Il film, classificato come vietato ai minori, è stato annunciato dalla stessa major senza ulteriori dettagli sui motivi dello slittamento.

L Secondo quanto riportato da Deadline Warner Bros ha deciso di far slittare la data di uscita di Animal Friends dal giugno 2026 al 22 gennaio 2027. La scelta non è dettata da problemi produttivi, bensì dalla volontà dello studio di garantire la piena disponibilità del cast stellare per le attività promozionali. Il cast del nuovo film live action. Ci sono nomi del calibro di Ryan Reynolds, Jason Momoa, Aubrey Plaza e Dan Levy. Attori che sono considerati fondamentali per spingere un titolo che si preannuncia unico nel suo genere. Diretto da Peter Atencio, il film segue le avventure di due animali fuggitivi in viaggio attraverso l’America, inseguiti da un’improbabile coppia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Animal Friends’ è il nuovo film vietato ai minori con Ryan Raynolds

Articoli correlati

Slitta ancora “Animal Friends”: Warner Bros sposta la commedia con Ryan Reynolds e Jason Momoa al 2027Nuovo cambio di rotta per Animal Friends, l’ambizioso progetto ibrido tra live-action e animazione prodotto da Legendary e Maximum Effort.

Aggiornamenti e notizie su Animal Friends

Temi più discussi: Animal Friends: Warner Bros rinvia il film al 2027; L’IA per ritrovare gli animali smarriti; Slitta ancora Animal Friends | Warner Bros sposta la commedia con Ryan Reynolds e Jason Momoa al 2027.

Slitta ancora Animal Friends: Warner Bros sposta la commedia con Ryan Reynolds e Jason Momoa al 2027Cambio di programma per Animal Friends: l'ibrido live-action/animazione con Ryan Reynolds e Jason Momoa slitta al 2027. I motivi del rinvio di Warner Bros qui. universalmovies.it

Animal Friends, che fine ha fatto il film live-action e CGI con Ryan Reynolds e Jason Momoa?È stata annunciata ormai da tempo, ma che fine ha fatto l'audace ed innovativa commedia con Ryan Reynolds e Jason Momoa? Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su Animal Friends, inclusa la data di ... comingsoon.it

Il film ibrido live-action/animazione vietato ai minori con Ryan Reynolds, dal titolo "Animal Friends", è stato posticipato al 22 gennaio 2027 - facebook.com facebook