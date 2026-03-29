Anbi Lazio storica sentenza a Frosinone | confermata la piena legittimità dei contributi ai Consorzi di Bonifica

Una sentenza recente a Frosinone ha confermato la piena legittimità dei contributi versati ai Consorzi di Bonifica. La decisione riguarda un procedimento legale avviato in materia di fiscalità e tutela del territorio. La pronuncia si inserisce in un contesto di questioni giuridiche che coinvolgono le modalità di finanziamento e il ruolo dei consorzi nel mantenimento e protezione delle aree irrigue.

Arriva da Frosinone una pronuncia destinata a fare giurisprudenza in materia di fiscalità e tutela del territorio. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del capoluogo ciociaro ha infatti respinto integralmente un ricorso presentato contro un'ingiunzione di pagamento relativa ai contributi consortili, riconoscendo in toto la piena legittimità dell'operato del Consorzio di Bonifica Conca di Sora. La sentenza si distingue per un impianto motivazionale particolarmente ampio, analitico e strutturato. Il giudice ha smontato tutte le censure sollevate dalla parte ricorrente, aderendo in larga misura alle solide ricostruzioni giuridiche presentate dalla difesa del Consorzio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Anbi Lazio, storica sentenza a Frosinone: confermata la piena legittimità dei contributi ai Consorzi di Bonifica Articoli correlati Giornata Mondiale delle Zone Umide, ANBI ER organizza “Il tuo posto nella natura – scopri con i Consorzi di bonifica"Il 2 febbraio prossimo, come ogni anno, si celebrerà la Giornata Mondiale delle Zone Umide frutto dell’accordo del 1971 in occasione della... Contenuti utili per approfondire Anbi Lazio Discussioni sull' argomento Anbi Lazio, storica sentenza a Frosinone: confermata la piena legittimità dei contributi ai Consorzi di Bonifica; Anbi Lazio: storica sentenza a favore dei Consorzi, confermata la legittimità dei contributi; Anbi Lazio storica sentenza a Frosinone | confermata la piena legittimità dei contributi ai Consorzi di Bonifica. Anbi Lazio: il Consorzio di bonifica litorale Nord di Roma adotta il modello 231 - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook