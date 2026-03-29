Un nuovo capo di abbigliamento ha fatto il suo debutto sul mercato: si tratta di una maglia realizzata in jersey di cotone con un motivo a bandana, appartenente alla linea di un noto marchio di moda. La maglia, che combina elementi di lusso e casual, viene proposta come parte di una collezione dedicata allo stile rilassato ma ricercato. La presenza di link di affiliazione nel comunicato indica la possibilità di commissioni per gli acquisti effettuati tramite essi.

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© Ameve.eu - Amiri Jogging Space Dye: il lusso casual in maglia bandana

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