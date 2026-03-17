amichevole nazionali isole faroe in arrivo sul titano

Le nazionali di San Marino e delle Isole Faroe si incontreranno di nuovo sul campo del San Marino Stadium, dopo più di trent’anni dall’unico precedente. La partita si svolgerà nel territorio di San Marino e vedrà affrontarsi le due squadre nazionali, segnando un nuovo capitolo nel confronto tra le due rappresentative. La sfida è prevista nel calendario ufficiale delle competizioni internazionali.

Le Nazionali di San Marino ed Isole Faroe torneranno ad incrociarsi sul prato del San Marino Stadium a distanza di oltre trent’anni dall’unico precedente. Al tempo condividevano il medesimo girone di qualificazione ad Euro 1996 ed entrambi gli incontri si risolsero a favore dei faroesi: 3-0 a Toftir e 3-1 a Serravalle, dove i titani festeggiarono la rete di Mauro Valentini che dimezzò momentaneamente lo svantaggio nella serata della tripletta di Todi Jonsson. La selezione delle Isole Faroe è reduce da una grande campagna di qualificazione ai Mondiali 2026, chiudendo al terzo posto il Gruppo L alle spalle di Croazia e Cechia, con 12 punti conquistati e tre vittorie su quattro davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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