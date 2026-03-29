Allarme furti nel salernitano persone sospette avvistate in un palazzo

A Angri si sono registrati nuovi episodi di furto, venerdì, quando alcune persone sconosciute sono state avvistate nei pressi di un palazzo. Secondo quanto riferito, gli individui sono entrati nei portoni delle abitazioni e hanno scritto dei numeri accanto alle porte di ingresso. La presenza di persone sospette ha destato preoccupazione tra i residenti, mentre le forze dell'ordine sono state allertate.

Non cala l'allarme furti ad Angri: ignoti, venerdì, avrebbero preso di mira alcune abitazioni, entrando nei portoni e scrivendo dei numeri accanto a diverse porte di ingresso. "Vi conviene venire pronti, ma molto pronti, perchè vi posso assicurare che non ruberete con tanta facilità. Poche parole a buoni intenditori", ha scritto, sul gruppo "Sei di Angri se.", un residente della zona che ha lanciato l'allarme anche a mezzo social. Si ricorda che, in caso di simboli sospetti spuntati vicino ai citofoni o alle porte di ingresso, è opportuno rivolgersi alle forze dell'ordine, in quanto potrebbe trattarsi di codici utilizzati dai ladri d'appartamento per organizzare i furti ad orari o in giorni "comodi" per loro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Allarme furti nel salernitano, persone sospette avvistate in un palazzo Articoli correlati Colpi in casa, tentati furti e persone sospette: cresce l'allarme a ServolaDa inizio mese nel rione di Servola si sono registrati almeno quattro episodi di cronaca legati al fenomeno dei furti. Paduli, torna l’incubo furti: auto sospette nella notte e residenti in allarmeDopo i colpi messi a segno nelle scorse settimane, a Paduli torna a crescere la paura. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Allarme furti Discussioni sull' argomento Allarme furti nel salernitano, persone sospette avvistate in un palazzo; Vetri spaccati e furti nelle auto, cresce l'allarme in centro: Intervenire prima che la rabbia scateni la giustizia fai da te - FoggiaToday; Furti in casa, l'allarme: Attenzione ai falsi preti; Spacca il finestrino di un'auto parcheggiata a San Girolamo: Un furto per pochi euro. Allarme furti a Latina: si sveglia e trova i ladri incappucciati in camera. Una lettrice: “Così non si può andare avanti” - facebook.com facebook