Il senatore del Partito Democratico, responsabile riforme, ha commentato la decisione di aderire alle primarie senza conoscere ancora la composizione della coalizione, a seguito della vittoria del No. La questione riguarda la scelta politica del partito e le strategie adottate in vista delle prossime consultazioni elettorali. Alfieri ha commentato la questione senza esprimere un giudizio netto sulla posizione assunta dal partito.

Senatore Alessandro Alfieri, responsabile riforme del Pd, è stato un bene o un male che nell’ora della vittoria del No il Nazareno si sia accodato a Giuseppe Conte sulle primarie senza ancora conoscere la coalizione? "Non la metterei così. Conte si è detto disponibile alle primarie, confermando che per vincere non c’è alternativa alla coalizione dei partiti progressisti di centrosinistra. Coalizione che abbiamo pazientemente costruito in questi anni e ha già dato buoni risultati sui territori. Dobbiamo quindi andare avanti insieme. Consapevoli che occorrerà impegnarsi su un programma comune, che viene prima di ogni altra scelta". E come, dal momento che primarie vere rischiano di essere laceranti? "Il Pd è il primo partito che ha perciò maggiore responsabilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alessandro Alfieri (Pd): "Il programma comune prima delle primarie"

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