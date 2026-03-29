Aggressioni colpi violenti e infortuni gravi | caos nella pallamano pioggia di cartellini blu

Da fanpage.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita di pallamano in Montenegro si sono verificati numerosi episodi di violenza tra i giocatori, con aggressioni, colpi violenti e infortuni. L’arbitro ha dovuto mostrare il cartellino blu in più occasioni per fermare le risse che hanno coinvolto diversi atleti sul campo. La partita è stata caratterizzata da un clima di grande tensione e scontri fisici.

Caos totale in campo in Montenegro: aggressioni, pugni e ginocchiate tra i giocatori. L'arbitro è costretto a tirare fuori il cartellino blu. Cosa è successo e come funziona la sanzione estrema nella pallamano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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