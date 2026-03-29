Aggressioni colpi violenti e infortuni gravi | caos nella pallamano pioggia di cartellini blu

Durante una partita di pallamano in Montenegro si sono verificati numerosi episodi di violenza tra i giocatori, con aggressioni, colpi violenti e infortuni. L’arbitro ha dovuto mostrare il cartellino blu in più occasioni per fermare le risse che hanno coinvolto diversi atleti sul campo. La partita è stata caratterizzata da un clima di grande tensione e scontri fisici.

Caos totale in campo in Montenegro: aggressioni, pugni e ginocchiate tra i giocatori. L'arbitro è costretto a tirare fuori il cartellino blu. Cosa è successo e come funziona la sanzione estrema nella pallamano. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Personale sanitario nel mirino dei violenti: la mappa delle aggressioni in FvgSono stati quasi 800 i lavoratori coinvolti in atti di violenza nel corso del 2025: ecco dove si verificano i fatti, quando e da parte di chi Nel... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Aggressioni colpi violenti e infortuni... Temi più discussi: Così cambiano (in vent’anni) i delitti in Trentino: aumentano le aggressioni e le truffe online. Criminalità più visibile, incide sulla percezione; Sessantenne colpito al volto per un rimprovero; Calcio e violenza, la denuncia della Polisportiva Melitese: Aggressione e minacce da parte della Kleos Futsal. Siamo indignati · LaC News24; Tensione in centro, Azione Universitaria: Aggrediti dagli antifascisti durante un aperitivo. Boom di aggressioni a medici e infermieri. Nel 2025 quasi 18milaCon una media di 50 aggressioni al giorno i violenti si tolgono i medici di torno. Nel 2025 sono state quasi 18mila le aggressioni a operatori sanitari e sociosanitari con oltre 23mila operatori ... iltempo.it Aggressioni dopo la separazione. Perseguita e maltratta l’ex moglie. Ordine restrittivo per un 47enneAncora un intervento dei carabinieri per una vicenda di violenza domestica nel territorio. I militari della stazione di Sesto Imolese hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un 47enne ... ilrestodelcarlino.it Aggressioni in Pronto soccorso, Il Nursing up chiede di aumentare il livello di sicurezza - facebook.com facebook #Mattarella: tensioni e aggressioni hanno travolto la stabilità globale x.com