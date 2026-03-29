Aggressione al pronto soccorso di Aprilia 36enne si scaglia contro un infermiere

Nella tarda serata di ieri, al pronto soccorso di Aprilia, un uomo di 36 anni ha aggredito un infermiere, causando lesioni. L’episodio si è verificato in un momento di accesso ai servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere i dettagli dell’accaduto. La vicenda è al momento al vaglio delle autorità competenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo è stato denunciato per il reato di lesioni personali ai danni di personale esercente una professione sanitaria Aggressione al pronto soccorso di Aprilia nella tarda serata di ieri. Un uomo si è scagliato contro un infermiere, provocandogli delle lesioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Aprilia, che hanno cercato di placare gli animi, ricostruendo quanto accaduto. I militari della stazione di Aprilia intervenuti sul posto hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 36 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, per il reato di lesioni personali ai danni di personale esercente una professione sanitaria. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Aggressione al pronto soccorso di Aprilia. 36enne si scaglia contro un infermiere Articoli correlati Leggi anche: Aggressione al pronto soccorso. Paziente inizia a correre e ferisce guardia e infermiere Una raccolta di contenuti su Aggressione al pronto soccorso di... Temi più discussi: Aggressione al Pronto soccorso di Chieti, la polizia lo ferma con il taser; Aggressione al pronto soccorso di Aprilia. 36enne si scaglia contro un infermiere; Ruba la pistola alla guardia al pronto soccorso e prova a sparare: l'aggressione choc a Livorno; Aggredisce l’infermiera e il medico che interviene, arrestata al Pronto soccorso. Aggressione al pronto soccorso dell'Angelo: si droga in bagno e picchia la guardia. Il dg Zuin: «Bodycam? Ci penso ma c’è il problema privacy»MESTRE - La guardia giurata del pronto soccorso dell'Angelo sorprende un uomo mentre si fa una dose nei bagni della sala d'attesa, gli chiede di andarsene, ma lui, in risposta, ... ilgazzettino.it Monaco (UGL): aggressione al Pronto Soccorso di VicenzaMonaco (UGL): Pronto Soccorso ospedale San Bortolo di Vicenza: uomo in evidente stato di agitazione ha aggredito personale sanitario ... vicenzareport.it Nessun ripensamento dopo l’aggressione. Il tredicenne fermato per il tentato omicidio della sua insegnante di francese avvenuto in una scuola di Trescore, nel Bergamasco, avrebbe dichiarato di essere "dispiaciuto per non averla uccisa". L’azione, infatti, n - facebook.com facebook Aggressione infermiera: smentite dell'Asl Pescara x.com