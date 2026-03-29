Addio a Roberta anima da 15 anni dell’Agrifiera Aveva 52 anni

Roberta Macchi è deceduta all’età di 52 anni. Era conosciuta per il suo impegno di 15 anni presso l’Agrifiera, un’attività dedicata ai bambini e agli animali. La sua scomparsa è stata annunciata a San Giuliano, in provincia di Pisa, il 29 marzo 2026. La notizia ha suscitato cordoglio tra coloro che avevano avuto modo di conoscerla e collaborare con lei nel tempo.

San Giuliano (Pisa), 29 marzo 2026 – Il legame con i bambini e gli animali. Roberta Macchi aveva 52 anni. Si è spenta venerdì dopo una lunga malattia. Era tra le anime dell’ Agrifiera di Pontasserchio. “Ha collaborato con noi per 15 anni, gestiva la parte equestre dell’evento, una persona spettacolare e splendida, aperta verso gli altri”, ricorda Giancarlo Scoppitto, amministratore delegato di AlterEgo che da decenni allestisce l’Agrifiera di Pontasserchio. “Era apprezzata da tutti, dal personale dell’Agrifiera, all’amministrazione comunale. Sapevamo che aveva difficoltà ma speravamo di poterla avere ancora con noi come era successo lo scorso anno”, aggiunge. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Roberta, anima da 15 anni dell’Agrifiera. Aveva 52 anni Articoli correlati Addio a Orazio Russo, simbolo del Catania: aveva 52 anniIl mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Orazio Russo, morto oggi all’età di 52 anni dopo una lunga malattia. Leggi anche: Morto Federico Frusciante, addio allo youtuber e critico cinematografico: aveva 52 anni Contenuti utili per approfondire Addio a Roberta anima da 15 anni... Discussioni sull' argomento Addio a Roberta, anima da 15 anni dell’Agrifiera. Aveva 52 anni; Addio a Lorenzo Vigna, anima della sinistra e guida storica del liceo classico; Malore fatale, muore imprenditrice: addio a Lorenza, anima de La Genziana. “Si ferma per dire addio al suo compagno. Ogni suo gesto racconta un legame fatto di amore, compagnia e rispetto reciproco. Ogni sguardo, traduce un linguaggio universale che trascende le parole, mostrando quanto profondamente gli animali siano capa facebook Una sciarpa rossoblù per l’addio a Beppe Savoldi. Il ricordo al Dall’Ara il 12 aprile x.com