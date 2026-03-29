A Roma si è svolto un corteo denominato 'No Kings' dedicato a protestare contro l'ex presidente degli Stati Uniti. Gli organizzatori hanno stimato la partecipazione di circa 300.000 persone. La manifestazione si è tenuta nel contesto di tensioni internazionali legate alla guerra in Iran, con la mobilitazione che si ripropone dopo un tentativo di opposizione.

AGI - Nel pieno della guerra all'Iran riparte la mobilitazione dei 'No Kings' contro Donald Trump. Negli Usa sono 3.100 manifestazioni negli Stati Uniti a cui se ne aggiungeranno altre in tutto il mondo. Gli organizzatori prevedono partecipazioni record in una fase di malcontento nel Paese per il conflitto mediorientale e le sue ricadute economiche. Tra le città interessate alla mobilitazione, c'è anche Roma dove alle 14 è partito un corteo di No Kings Italia che da piazza della Repubblica raggiungerà Piazza San Giovanni. Alla manifestazione, organizzata nell'ambito della mobilitazione globale del weekend "Together. Contro i Re e le loro guerre", l'attenzione è massima per il timore di incidenti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A Roma il corteo 'No Kings' contro Trump. Gli organizzatori: "Siamo 300mila"

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Tutto quello che riguarda A Roma il corteo 'No Kings' contro...

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