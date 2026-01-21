Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Codice rosso in zone di Calabria Sicilia e Sardegna Protezione civile previsioni meteo Nel messinese anche il terremoto di magnitudo 3,6 nella notte e uno sciame sismico
Alcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali. Calabria, Sicilia e Sardegna messo messe a dura prova dal ciclone Harry: varie zone in codice rosso (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Nel messinese, come se non bastasse, uno sciame sismico con il terremoto di maggiore intensità (magnitudo 3,6) alle 0,28. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Nuova ondata di maltempo in Puglia, venti forti e pioggia: emanata allerta meteo giallaPer la giornata del 21 gennaio, quindi, sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. telebari.it
Maltempo in arrivo sulla Puglia: allerta gialla per rischio idrogeologico - facebook.com facebook
Maltempo in Puglia, gelate mandano in fumo carciofi, broccoli e cavoli: «Gravi danni a Brindisi e Foggia» x.com
