Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Codice rosso in zone di Calabria Sicilia e Sardegna Protezione civile previsioni meteo Nel messinese anche il terremoto di magnitudo 3,6 nella notte e uno sciame sismico

Oggi diverse regioni italiane sono sotto osservazione a causa di maltempo e temporali. La Puglia si trova in allerta, mentre Calabria, Sicilia e Sardegna sono interessate da condizioni meteorologiche critiche con codice rosso in alcune zone. Nel Messinese si sono registrati anche un terremoto di magnitudo 3,6 e uno sciame sismico, aggiungendo preoccupazione alle condizioni attuali. La Protezione civile monitora attentamente la situazione, offrendo aggiornamenti sulle previsioni meteo.

