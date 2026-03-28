Durante un'amichevole giocata venerdì, la Germania ha vinto 4-3 contro la Svizzera. Florian Wirtz ha dichiarato che la sua prestazione è stata la migliore finora, avendo partecipato a tutti e quattro i gol segnati dalla squadra. La partita ha visto entrambe le nazionali segnare ripetutamente, con la Germania che ha prevalso nel risultato finale.

Notizia fresca giunta in redazione: Florian Wirtz ha riconosciuto che la sua prestazione nell’amichevole vinta 4-3 di venerdì contro la Svizzera è stata la migliore per la Germania, avendo contribuito a tutti e quattro i gol. Wirtz ha segnato due gol e fornito due assist mentre la squadra di Julian Nagelsmann vinceva un incontro sottosopra a Basilea, dopo essere rimasta due volte in svantaggio nel primo tempo. Avendo anche messo a segno due assist nella sconfitta per 6-0 contro la Slovacchia a novembre, Wirtz ha totalizzato tanti gol nelle ultime due partite con la Germania (sei) quanti ne ha realizzati in 27 partite di Premier League con il Liverpool dal suo cambio a pagamento dal Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Wirtz afferma che la brillante prestazione della Svizzera è stata la migliore per la Germania

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