L'Inghilterra schiera Tomori, mentre Valverde segna il suo secondo gol e mette a segno il primo per la squadra avversaria. La Germania conquista due vittorie con Wirtz mentre la Spagna ottiene due successi con Oyarzabal. Nei match, l'Inghilterra supera l'Uruguay grazie a White, ma la squadra di Bielsa risponde con un gol che pareggia la partita.

Le prove tecniche dei Mondiali dicono chiaramente che le nobili del calcio sono sempre le stesse, o quasi. Nelle amichevoli a meno di tre mesi dal torneo, nessuna delle grandi nazionali stecca, fatta eccezione per l'Inghilterra che si fa raggiungere nel finale dall'Uruguay. Per il resto, l'Olanda rimonta la Norvegia, la Germania dà spettacolo con la Svizzera e la Spagna liquida la Serbia. La mancanza di posta in palio e qualche assenza non restituiscono un quadro fedele di ciò che si vedrà in Canada, Messico e Stati Uniti, ma attenzione a sottovalutare certi indizi. Se Thomas Tuchel voleva imparare qualcosa sulla sua Inghilterra, questa amichevole con l’Uruguay non è stata certo la partita giusta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Inghilterra lancia Tomori, ma Valverde la gela. Wirtz e Oyarzabal, doppiette da 10 per Germania e Spagna

Articoli correlati

Leggi anche: Pronostici di oggi 27 marzo: le amichevoli di Germania, Spagna e Inghilterra

Sledge hockey, Italia quinta alle Paralimpiadi: Germania battuta con le doppiette di Landeros e RosaL’Italia ha concluso al quinto posto il torneo di sledge hockey che ha animato le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sconfiggendo la...

Contenuti e approfondimenti su Inghilterra lancia

Temi più discussi: Davis non si ferma più: tre gol nelle ultime quattro e doppia cifra raggiunta per il 9 dell'Udinese; Gli attaccanti low cost da schierare al fantacalcio nella 30ª giornata; Brutti risultati, Red Bull poco veloce e nuove regole una rovina: quanto è nervoso Verstappen; Fantacampionato, il vincitore della 29ª giornata è Vincenzo Cirone.

Tomori torna in nazionale: data e ora dei due impegni dell’Inghilterra in amichevole. Segui le ultimissime sui rossoneriTomori torna in nazionale: data e ora dei due impegni dell’Inghilterra in amichevole. Segui le ultimissime sui rossoneri Con la stagione 2025/2026 che si avvia verso il suo gran finale, il campionato ... milannews24.com

Inghilterra, i convocati di Tuchel per le amichevoli contro Uruguay e Giappone: c'è TomoriIn vista delle amichevoli a Wembley contro Uruguay (27 marzo) e Giappone (31 marzo), il CT dell'Inghilterra ha convocato 35 giocatori che saranno divisi in due gruppi in ritiro per valutare chi ha gio ... sport.sky.it

Lancia la scarpa dell’avversario… e viene espulso! Scena surreale in Inghilterra Succede davvero in Notts County-Chesterfield 2-3, gara di League Two inglese, dove il centrocampista Ollie Norburn si rende protagonista di uno degli episodi più assurdi de - facebook.com facebook

Il lancio della monetina prima di Italia-Inghilterra #GuinnessM6N #Since1883 x.com