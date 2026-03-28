Un attore di Hollywood, vincitore di un premio Oscar, non si presentò a ritirare il riconoscimento. La sua carriera includeva numerosi ruoli di successo, ma preferiva dedicarsi alle corse automobilistiche. Prima di intraprendere la carriera cinematografica, ha affrontato molteplici pericoli durante la guerra, riuscendo a salvarsi più volte.

Voleva fare il pilota. Di aerei però. Si arruolò nella Marina degli Stati Uniti il 22 gennaio 1943, quattro giorni prima di compiere diciotto anni. Si era appena diplomato alla Shaker Heights High School di Cleveland, Ohio. Andò a Yale con la speranza di essere ammesso all'addestramento da pilota. Ma alla visita medica per l'idoneità al volo venne fuori che i suoi occhi - quegli occhi che sarebbero diventati famosi in tutto il mondo con il loro azzurro incomparabile - erano daltonici. Il sogno dell’allievo Paul Leonard Newman si interruppe sul nascere: ripiegò su un addestramento da operatore radio e mitragliere di coda. Nel 1944... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vinse un Oscar ma non andò a ritirarlo: Paul Newman preferiva correre

Articoli correlati

A 63 anni George Clooney dice addio alle commedie romantiche, seguendo l’esempio di Paul NewmanTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

Leggi anche: Robert Duvall è morto, l'attore de "Il Padrino" e "Apocalypse Now" aveva 95 anni. Vinse l'Oscar per "Un tenero ringraziamento"