Lumezzane-Vicenza domenica 04 gennaio 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 4 gennaio 2026 alle 14:30 si disputa Lumezzane-Vicenza, partita valida per la prima giornata di ritorno nel girone A di Serie C. Il Vicenza, attualmente in vetta alla classifica e guidato da Gallo, affronta la formazione di casa nel contesto di una gara importante per il prosieguo del campionato. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

Prima giornata di ritorno nel girone A di Serie C e il Vicenza di Gallo dominatore incontrastato del torneo fa visita al Lumezzane. La squadra di Troise ha concluso il girone d’andata di poco fuori dalla zona playoff, anche grazie ad una serie positiva aperta di 10 risultati consecutivi. Ottimo finora il lavoro del tecnico ex Arezzo, inspiegabilmente esonerato lo scorso anno in Toscana con la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

