Vicenza-Union Brescia domenica 29 marzo 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 29 marzo 2026 alle 14:30 si svolgerà la partita tra Vicenza e Union Brescia. La sfida si disputa allo stadio di Vicenza e vede le due squadre affrontarsi in una fase avanzata della stagione. Il Vicenza, guidato dall’allenatore Gallo, si prepara ad affrontare la formazione di Corini, seconda in classifica. Entrambe le squadre cercano punti per migliorare la posizione in campionato.

È ormai una passerella da qui alla fine della stagione per il Vicenza di Gallo, impegnato in casa contro l’Union Brescia di Corini secondo in classifica. I berici se possibile hanno allungato sulla concorrenza e sono a +22 sui rivali in quella che è stata una cavalcata incontrastata fino alla fine della stagione. C’è tanto tempo adesso per programmare il prossimo campionato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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