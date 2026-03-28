Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 09 | 10

Oggi alle 9:10, il servizio di Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e della regione Lazio. La comunicazione include informazioni sul traffico e eventuali disagi, trasmesse tramite il canale ufficiale dedicato alla mobilità regionale. L'informazione si riferisce alla data del 28 marzo 2026.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali autostrade del territorio ultimo appuntamento con le domeniche ecologiche in programma domani domenica 29 marzo stop al traffico privato nella fascia verde dalle 730 alle 12:30 e successivamente Dalle 6 fino alle 20:30 nell'ambito del trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia questo fine settimana si svolgeranno i lavori di potenziamento delle Infrastrutture volti alla realizzazione della nuova fermata Pigneto pertanto i treni alta velocità Intercity e Intercity notte subiranno delle variazioni previste corse con buste per i treni Intercity da Cagli veloce ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 09:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di saggina uno sulla direttrice Firenze... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 12:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità saluto un servizio della regione Lazio per incidente sulla Cassia bis accordo che della Giustiniana verso Formello sul Raccordo ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook