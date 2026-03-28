Viabilità precaria nel Foggiano il maltempo svela le fragilità delle Sp 32 e 33 | Una roulette russa per gli automobilisti

Il maltempo degli ultimi giorni ha evidenziato le condizioni precarie di alcune strade provinciali nel Foggiano, in particolare le Sp 32 e 33. Le criticità delle strade sono diventate evidenti durante le piogge intense, mettendo in difficoltà il traffico e la mobilità degli automobilisti. Questi tratti rappresentano collegamenti tra aziende e arterie principali della zona, e la loro vulnerabilità è sotto gli occhi di tutti.

Strade strette, dissestate e percorse da mezzi pesanti, che con la pioggia diventano estremamente pericolose. La denuncia del consigliere regionale di Forza Italia, Paolo Dell'Erba Il maltempo di questi giorni ha fatto emergere tutte le criticità di alcune strade provinciali di Foggia anche di importante collegamento tra aziende e arterie principali. Tra le situazioni più critiche la provinciale 32 e la 33 nella zona tra San Severo, Poggio Imperiale e Apricena. Il consigliere regionale di Forza Italia Paolo Dell'Erba ha evidenziato lo stato di abbandono. “Le provinciali 32 e 33 sono strade strette e pericolose, utilizzate anche da mezzi di particolari dimensioni delle aziende che operano nella zona. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Viabilità precaria nel Foggiano, il maltempo svela le fragilità delle Sp 32 e 33: "Una roulette russa per gli automobilisti" Articoli correlati Leggi anche: Sanchez: "Non si può giocare alla roulette russa con le vite di milioni persone". La posizione della Spagna è: "No alla guerra" "Roulette russa": al Teatro Libero un giallo psicologico sul mondo dell’economiaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Una sfida senza...