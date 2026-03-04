Sanchez | Non si può giocare alla roulette russa con le vite di milioni persone La posizione della Spagna è | No alla guerra

Il governo spagnolo ha affermato che non si può giocare alla roulette russa con le vite di milioni di persone, sottolineando la sua posizione ufficiale contro la guerra. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un rappresentante del paese, che ha ribadito il no alla violenza e alle ostilità. La frase evidenzia la posizione netta della Spagna in merito alle recenti tensioni internazionali.

«La posizione della Spagna si riassume in poche parole: no alla guerra ». Lo ha dichiarato il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, all’indomani delle minacce del presidente statunitense Donald Trump di interrompere le relazioni commerciali con Madrid dopo il rifiuto di autorizzare l’uso delle basi militari di Morón e Rota, in Andalusia, nell’operazione israelo-statunitense contro l’Iran. «La domanda è se siamo dalla parte della legalità internazionale e della pace », ha aggiunto Sanchez, chiedendo «una soluzione diplomatica e politica » ai conflitti in Medio Oriente. «Non possiamo giocare alla roulette russa con il destino del mondo» Il premier spagnolo ha lanciato un forte monito sulle possibili escalation del conflitto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

