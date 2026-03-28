Vergara rischio addio al Napoli? L’annuncio di Giuffredi | cosa accadrà a fine stagione

L’agente di Antonio Vergara ha comunicato che il giocatore discuterà il rinnovo contrattuale con il Napoli al termine della stagione. I dettagli sulla negoziazione saranno definiti in seguito, secondo quanto annunciato. Nessuna decisione è stata ancora presa e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La situazione contrattuale di Vergara rimane quindi in fase di valutazione.

Antonio Vergara tratterà il rinnovo con il Napoli a fine stagione. L’agente Mario Giuffredi annuncia tempi e modalità della negoziazione con il club azzurro. Vergara: quando torna in campo dopo l’infortunio. L’attaccante partenopeo è ora fermo per una lesione alla fascia plantare, ma il recupero procede secondo i tempi previsti secondo Giuffredi “Per le ultime due o tre partite dovrebbe essere a disposizione di Conte. Può essere pronto per fine aprile o inizio maggio, in modo da finire il campionato giocando”. Antonio Vergara in maglia Napoli. Foto: SpazioNapoli L’infortunio è arrivato nel momento peggiore della stagione, quando il giocatore stava vivendo una fase di massima visibilità con la maglia del Napoli e poteva aspirare a una convocazione in Nazionale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Vergara, rischio addio al Napoli? L’annuncio di Giuffredi: cosa accadrà a fine stagione Articoli correlati Allegri Milan, cosa sta succedendo davvero per il futuro dell’allenatore: rischio addio a fine stagione? Ultimissime novitàWirtz, clamoroso retroscena: l’agente lo aveva offerto al Real Madrid! Cosa è successo in estate prima del trasferimento al Liverpool Calciomercato... Spalletti-Juve, addio possibile a fine stagione: c’è l’annuncioFulmine a ciel sereno in casa Juventus: l’annuncio riguarda Spalletti e fa tremare i tifosi bianconeri in vista del prossimo anno. Contenuti utili per approfondire Vergara rischio addio al Napoli... Discussioni sull' argomento Diffidati Napoli in Serie A, ecco i giocatori a rischio squalifica; DIRETTA VIDEO - CalcioNapoli24 Live in onda dalle 12!. Napoli, Vergara dice addio al sogno playoff: i tempi di recupero e il retroscena con Gattuso (che ripensa a Chiesa)Vergara ko, Napoli e Nazionale in ansia: salta i playoff Mondiali. Gattuso valuta il ritorno di Federico Chiesa tra i convocati. sport.virgilio.it Napoli, tegola Vergara: c'è lesione, addio al sogno Italia verso i playoff. Quando torna e quante partite saltaAltra importante tegola per il Napoli di Antonio Conte che dovrà fare a meno di un'importante pedina in mezzo al campo in vista dei prossimi impegni di campionato. Trattasi di Antonio Vergara, ... calciomercato.com Hien, l’esito degli esami! Vergara, Neres, Di Lorenzo, Soulé, Zaccagni, Odgaard, Holm, Motta... Tutte le novità dai campi shorturl.at/Q8qRL - facebook.com facebook