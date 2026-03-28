Vergara rischio addio al Napoli? L’annuncio di Giuffredi | cosa accadrà a fine stagione

Da spazionapoli.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’agente di Antonio Vergara ha comunicato che il giocatore discuterà il rinnovo contrattuale con il Napoli al termine della stagione. I dettagli sulla negoziazione saranno definiti in seguito, secondo quanto annunciato. Nessuna decisione è stata ancora presa e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La situazione contrattuale di Vergara rimane quindi in fase di valutazione.

Antonio Vergara tratterà il rinnovo con il Napoli a fine stagione. L’agente Mario Giuffredi annuncia tempi e modalità della negoziazione con il club azzurro. Vergara: quando torna in campo dopo l’infortunio. L’attaccante partenopeo è ora fermo per una lesione alla fascia plantare, ma il recupero procede secondo i tempi previsti secondo Giuffredi “Per le ultime due o tre partite dovrebbe essere a disposizione di Conte. Può essere pronto per fine aprile o inizio maggio, in modo da finire il campionato giocando”. Antonio Vergara in maglia Napoli. Foto: SpazioNapoli L’infortunio è arrivato nel momento peggiore della stagione, quando il giocatore stava vivendo una fase di massima visibilità con la maglia del Napoli e poteva aspirare a una convocazione in Nazionale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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