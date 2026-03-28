Nel comune di Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare i corpi senza vita di una donna e di un bambino di circa un anno nelle acque di un laghetto artificiale. L’intervento è avvenuto il 28 marzo 2026, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle cause dell’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Rovigo, 28 marzo 2026 – I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, per il recupero dei corpi privi di vita di una donna e di un bambino di circa un anno nelle acque di un laghetto artificiale. Sul posto l’elicottero dei pompieri del Reparto volo di Bologna con a bordo i sommozzatori e l’elicottero del Reparto volo di Venezia con a bordo gli elisoccorritori. Il recupero dei corpi senza vita è stato già effettuato dai vigili del fuoco di terra. I sommozzatori stanno svolgendo ulteriori ricerche nello specchio d'acqua. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donna e bimbo di 1 anno trovati morti un laghetto di Rovigo

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