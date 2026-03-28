Un secolo di sapienza a Lazzate | il teologo centenario Umberto Radice incanta la Biblioteca

Un centenario ha tenuto una lezione di esegesi biblica presso la Biblioteca di Lazzate. L’uomo, noto teologo, ha condiviso le proprie conoscenze con un pubblico presente all’evento. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti appassionati di studi religiosi e di storia. La serata ha visto una partecipazione significativa, con un pubblico che ha ascoltato con attenzione le parole del centenario.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Ieri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola. A Milano, per una rapina su un bus notturno, tre giovani sono stati condotti agli. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Un secolo di sapienza a Lazzate: il teologo centenario Umberto Radice incanta la Biblioteca Articoli correlati Leggi anche: Addio Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, il legame con Lazzate il ricordo di molti militanti