Un centro per la diagnosi dell’autismo in età adulta all’Istituto di Agazzi
Presso l’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi è attivo un centro dedicato alla diagnosi dell’autismo in età adulta. Il servizio offre un percorso accurato e professionale per individuare eventuali tratti dello spettro autistico, contribuendo a migliorare la comprensione e il supporto per le persone interessate. La struttura si impegna a garantire un’assistenza qualificata, nel rispetto delle esigenze di ciascun individuo.
Un centro per la diagnosi dello spettro autistico in età adulta all’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi. La novità, introdotta dal dottor Ettore Caterino tra i servizi di Futurabile in via Chiarini, è finalizzata a fornire percorsi specialistici capaci di riconoscere modalità di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: L’esperienza dell’Istituto di Agazzi al convegno “I colori dell’autismo”
Leggi anche: Il figlio di Martina Colombari e la diagnosi di ADHD: quali sono i sintomi in età adulta
Nasce in Policlinico San Donato, il Centro Essentia Donna, per la prevenzione femminile - Un progetto innovativo che mette al centro la donna, con percorsi di cura e diagnosi su misura e multidisciplinari per accompagnare il benessere e la salute femminile i - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.