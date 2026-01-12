Un centro per la diagnosi dell’autismo in età adulta all’Istituto di Agazzi

Presso l’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi è attivo un centro dedicato alla diagnosi dell’autismo in età adulta. Il servizio offre un percorso accurato e professionale per individuare eventuali tratti dello spettro autistico, contribuendo a migliorare la comprensione e il supporto per le persone interessate. La struttura si impegna a garantire un’assistenza qualificata, nel rispetto delle esigenze di ciascun individuo.

