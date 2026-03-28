un mese di guerra in medio oriente

Dopo un mese dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le aspettative di una rapida vittoria sono sfumate. La resistenza dell'Iran e delle forze alleate ha prolungato lo scontro, contrastando le previsioni di una conclusione immediata. La situazione rimane complessa, con battaglie in corso e un impatto che si estende a diverse aree della regione.

Per Trump doveva essere una guerra veloce e facile da vincere, e invece l'Iran resiste ed è iniziata una crisi energetica: un ripasso di cosa è successo È trascorso un mese di calendario dall’inizio della guerra in Medio Oriente, cominciata il 28 febbraio con l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Quella che secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe dovuto essere una guerra veloce e di successo si è invece complicata e sta provocando grossi danni all’economia mondiale. Facciamo una sintesi di come siamo arrivati fin qui. Ci sono somiglianze nelle fasi preparatorie delle due operazioni. Anche in Iran, come in Venezuela, gli Stati Uniti hanno mandato grandi quantità di navi militari. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Guerra in Iran e Medio Oriente - Storie italiane 02/03/2026

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