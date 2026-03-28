Trump ha trasformato l’anniversario dei 250 anni degli Stati Uniti nella solita propaganda personale

L’anniversario dei 250 anni degli Stati Uniti, chiamato America 250, è una celebrazione iniziata con eventi distribuiti nell’arco di un anno e che si concluderà il 4 luglio 2026. Recentemente, durante le manifestazioni, sono state osservate iniziative promosse da figure pubbliche che hanno enfatizzato aspetti personali e politici, trasformando l’evento in un’occasione di comunicazioni individuali.

Si chiama America 250 e ne sentiremo parlare fino alla noia. È la celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, iniziativa lunga un anno che culminerà il 4 luglio 2026. Attenzione: il 2026 non è certo un anno banale nelle traiettorie statunitensi. L’espressione elettorale di medio termine del prossimo novembre rappresenta il referendum decisivo che metterà chiarezza tra le indicazioni divergenti che in questo momento arrivano dall’altra sponda dell’Atlantico. Si capirà, ad esempio, se la virata di arcigno conservatorismo passatista, innestata dal dilagare del dettato Maga, è definitivamente entrato nel circolo vitale della nazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump ha trasformato l’anniversario dei 250 anni degli Stati Uniti nella solita propaganda personale Articoli correlati Usa, a Washington inaugurate tre statue di bisonti per il 250° anniversario degli Stati Uniti(LaPresse) Il bisonte, mammifero nazionale degli Stati Uniti, entra nelle celebrazioni per il 250° anniversario del Paese con una nuova installazione... Approfondimenti e contenuti su Stati Uniti Temi più discussi: Trump ha trasformato l’anniversario dei 250 anni degli Stati Uniti nella solita propaganda personale; Trump manda gli agenti dell'Ice negli aeroporti. Contrari i sindacati; La portavoce della Casa Bianca: Se Teheran non vuole negoziare sarà l' inferno; Trump e Iran, i sondaggi inchiodano la Casa Bianca. Iran, Trump: Vogliono l’accordo, stiamo parlando con le persone giuste. Un piano di 15 punti a Teheran: Hormuz e addio al nucleareAll'alba del 25esimo giorno di guerra, al centro delle notizie ci sono le rivendicazioni contrastanti su possibili colloqui di pace ... dire.it Il presidente degli Stati Uniti annuncia un accordo in 15 punti con l’Iran, ma Teheran smentisce l’esistenza di negoziati. I mercati rendono più costoso lo stallo, mentre ...Il presidente degli Stati Uniti annuncia un accordo in 15 punti con l’Iran, ma Teheran smentisce l’esistenza di negoziati. I mercati rendono più costoso lo stallo, mentre Teheran può prolungare lo sco ... linkiesta.it Lo speaker del parlamento iraniano sugli Stati Uniti: “Hanno diffuso così tante notizie false nel tentativo di far scendere i prezzi dell'energia che ormai il mercato è insensibile. Continuate così, tanto nessuno ci crede più.” x.com The Epoch Times Italia. . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato giovedì 26 marzo che l’Iran stava cercando un accordo per porre fine ai raid in corso degli Stati Uniti e di Israele, sostenendo che la pressione aveva costretto Teheran a sedersi - facebook.com facebook