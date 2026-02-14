Castano Primo dopo lo sciopero degli studenti il Torno diventa un caso politico Colombo Lega | Troppi istituti nel Milanese nelle stesse condizioni

Castano Primo, il fatto che gli studenti abbiano scioperato ha portato il problema delle aule fredde e dei soffitti che gocciolano al centro dell’attenzione politica. Colombo della Lega ha denunciato che molte scuole nel Milanese si trovano nella stessa condizione, con riscaldamenti rotti e strutture fatiscenti. Recentemente, alcuni genitori hanno raccontato di aver portato coperte ai figli per riscaldarli durante le lezioni.

Castano Primo (Milano), 14 febbraio 2026 – Dopo lo sciopero degli studenti, le aule fredde e i soffitti che gocciolano non sono più solo un malcontento sussurrato nei corridoi. Sono diventati un caso politico. E il Torno di Castano Primo si trasforma nel simbolo di un problema più ampio che riguarda le scuole superiori della provincia. Nei giorni scorsi le studentesse e gli studenti dell’Istituto sono scesi in protesta per denunciare condizioni definite inaccettabili: impianti di riscaldamento guasti in pieno inverno, infiltrazioni d’acqua dai soffitti, ambienti che costringono a seguire le lezioni con il giubbotto addosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Castano Primo, dopo lo sciopero degli studenti il Torno diventa un caso politico. Colombo (Lega): "Troppi istituti nel Milanese nelle stesse condizioni” Castano Primo, studenti e insegnanti del Torno in rivolta: scuola da horror, scatta lo sciopero Gli studenti e gli insegnanti del Torno sono in piazza per protestare contro le condizioni della scuola. "Aule allagate e bagni rotti". A Roma lo sciopero degli studenti contro le condizioni della scuola Questa mattina a Roma gli studenti dell’istituto Cine-TV Rossellini hanno deciso di non entrare in classe. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Castano Primo, dopo lo sciopero degli studenti il Torno diventa un caso politico. Colombo (Lega): Troppi istituti nel Milanese nelle stesse condizioni; Castano Primo, aule chiuse per i soffitti crollati e riscaldamento guasto: proteste e sciopero all'istituto Torno; Castano Primo. All' Istituto Torno si studia col giubbotto: studenti in sciopero, così non si va avanti - CO Notizie; Studiare non deve essere un rischio: studenti dell'Istituto Torno di Castano Primo in sciopero. Ci siamo: Castano Primo è pronta ad accogliere Calici in Villa. Sabato 14 e domenica 15 febbraio Villa Rusconi diventa il cuore del vino italiano di qualità. Un fine settimana in una location storica, trasformata in un elegante salotto del gusto, tra cultura, t facebook