rigutino la donazione di un defibrillatore

A Rigutino è stato installato un defibrillatore nella zona industriale, donato dall’imprenditore Ardi Nuredin. L’operazione è stata completata l’8 marzo 2026 e riguarda tutte le aziende presenti nell’area. Il dispositivo è stato collocato in una posizione accessibile per garantire un intervento rapido in caso di emergenza. La donazione mira a migliorare la sicurezza sul posto di lavoro.

Arezzo, 8 marzo 2026 – Collocato il defibrillatore che l’imprenditore Ardi Nuredin ha voluto installare nella zona industriale dí Rigutino per tutte le aziende che vi lavorano. Ardi Nuredin: “Festeggiare i 10 anni di ARDI GARDEN con un gesto utile alla comunità è per me il modo più bello di dire grazie a questo territorio. Il defibrillatore installato a Rigutino sarà a disposizione di tutte le aziende e delle persone che vivono e lavorano in questa zona.La sicurezza e la prevenzione possono salvare una vita e ognuno di noi può fare la differenza. Nei prossimi mesi organizzeremo anche un corso BLSD aperto a tutti, perché sapere come intervenire in un’emergenza è un valore per tutta la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

