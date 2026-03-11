Energia Marcello Di Caterina Alis | Bene apertura Von der Leyen su Ets ma ora sospensione per settore marittimo

Marcello Di Caterina di Alis ha commentato l'apertura della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, riguardo alla revisione del sistema di scambio di emissioni Ets. Di Caterina ha espresso soddisfazione per le dichiarazioni che indicano una disponibilità a riconsiderare il settore marittimo, anche se attualmente il settore è sospeso dal sistema.

(Adnkronos) – "Accogliamo con interesse le dichiarazioni della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che rappresentano un primo segnale di apertura verso una possibile revisione del sistema Ets in Europa". Ad affermarlo è Marcello Di Caterina, il direttore generale di Alis a margine di Letexpo in corso a Verona. "Tuttavia, mentre l'Ue apre alla revisione di questo meccanismo, il trasporto marittimo si trova ad affrontare una fase di forte instabilità globale, tra tensioni nel Golfo Persico, aumento del prezzo del Brent e rotte costrette a circumnavigare il Corno d'Africa. Per questo riteniamo che oggi sia necessario uno sforzo ulteriore.