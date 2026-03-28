Tra il 28 e i 29 marzo torna l’ora legale | ecco come adeguare anche gli orari dei farmaci

Tra la notte tra il 28 e il 29 marzo si passerà dall’ora solare a quella legale, con lo spostamento delle lancette degli orologi di un’ora in avanti. Questa modifica comporta la necessità di adeguare anche gli orari di assunzione dei farmaci. Chi assume regolarmente medicinali dovrà modificare di conseguenza l’orario delle proprie dosi per garantire la corretta terapia.

N ella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo scatterà l’ora legale: le lancette degli orologi dovranno essere spostate un’ora in avanti. Ora legale: quali sono gli effetti positivi sulla nostra salute X Leggi anche › Lancette avanti: perché nel 2026 l’ora legale arriva prima del solito Solitamente questa situazione porta nel fisico un certo scombussolamento, almeno nei primi giorni. La qualità del sonno diminuisce perché la maggiore luminosità serale ritarda il rilascio di melatonina. E subentrano stanchezza, difficoltà di concentrazione, irritabilità, sbalzi di umore. Oltre a problemi metabolici, perché la riduzione del sonno può stimolare la fame. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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