Treno infernale per l’angelo rosso | il ritorno del lato più oscuro di Franck Thilliez

Franck Thilliez torna con un nuovo romanzo che porta il lettore nel cuore di un noir francese deciso e spietato. La storia si svolge tra ombre e luci soffuse, portando in scena un lato oscuro che sembra più reale che mai. Le atmosfere sono tese, e le pagine si sfogliano con il fiato sospeso, come se si fosse a bordo di un treno in corsa verso un destino difficile da prevedere.

C’è un momento, quando si parla di noir francese, in cui il buio smette di essere solo un’ambientazione e diventa un linguaggio. È lì che si colloca Franck Thilliez: in quella zona d’ombra dove la paura non è spettacolo, ma materia viva, pulsione, memoria. Incontrarlo a Il Piacere della Lettura significa entrare nel cuore di un immaginario che ha insegnato a molti lettori a non distogliere lo sguardo. Treno infernale per l’Angelo rosso (Fazi) non è solo un thriller: è una discesa, una prova di resistenza emotiva, un viaggio che non concede tregua. Thilliez racconta che questo è il suo primo romanzo, scritto più di vent’anni fa, nato da una fascinazione adolescenziale per tutto ciò che genera paura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Treno infernale per l’angelo rosso: il ritorno del lato più oscuro di Franck Thilliez Approfondimenti su Treno Infernal Lillith Lodge racconta il lato oscuro e le curiosità del lavoro ‘più antico’: ‘Pagata per fare scor…ge’ Lillith Lodge condivide la sua esperienza nel mondo dell’escort, un lavoro considerato tra i più antichi. Europa, il lato oscuro dei social. Squarta presenta piano per tutelare i giovani: "Più restrizioni e formazione" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Treno Infernal Argomenti discussi: Treno infernale per l'Angelo rosso di Franck Thilliez; Franck Thilliez presenta il libro Treno infernale per l'angelo rosso; Treno infernale per l’angelo rosso: il ritorno del lato più oscuro di Franck Thilliez; Bar Carlino 2025 | Maccabi Tel Aviv - Bologna. Finalmente è arrivato!! Il manoscritto di Franck Thilliez! Dopo tutte le ottime recensioni su questo scrittore ho deciso di iniziare l'avventura!! - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.