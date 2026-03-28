La finale, andata in onda venerdì su Rai 1, ha visto le due forlivesi sfidare i giganti della musica pop con una grazia rara, trasformando la competizione in un momento di profonda connessione familiare La seconda edizione di The Voice Generations si è conclusa con il trionfo delle beneventane Gilda Di Brino e Jessica Cice, ma nel cuore dei telespettatori e del pubblico in studio resta impressa l'emozione pura portata sul palco da Matilde Montanari e da sua zia Sara. La finale, andata in onda venerdì su Rai 1, ha visto le due forlivesi sfidare i giganti della musica pop con una grazia rara, trasformando la competizione in un momento di profonda connessione familiare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - "The Voice Generations", il sogno di Matilde Montanari e zia Sara incanta il pubblico di Rai Uno

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