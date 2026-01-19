Ventiloterapia a casa L’appalto da 15 milioni scatena una battaglia

La ventiloterapia domiciliare è al centro di un complesso contenzioso legale, legato a un appalto da 15 milioni di euro. Le vicende giudiziarie, iniziate durante l’emergenza Covid, coinvolgono procedimenti penali, misure interdittive revocate e risoluzioni contrattuali. La situazione riflette le difficoltà e le controversie che emergono nel settore sanitario quando si affrontano grandi investimenti pubblici e questioni di trasparenza.

Vicende giudiziarie nate nel pieno dell’emergenza Covid, procedimenti penali richiamati nel ricorso e in parte ancora non definitivi, una misura interdittiva poi revocata, risoluzioni contrattuali, penali e annotazioni Anac finite nei contenziosi. Era un dossier pesante quello che ha alimentato il ricorso contro l’aggiudicazione del lotto 7 della gara regionale per ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare: un maxi appalto da circa 157,9 milioni di euro, con 15,615 milioni concentrati sull’Ast di Ancona. Nel mirino della società ricorrente finiscono forniture sanitarie legate alla fase più caotica della pandemia, indagini avviate durante l’emergenza Covid-19, risoluzioni e penali per presunti inadempimenti, annotazioni nel casellario Anac e presunte omissioni dichiarative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ventiloterapia a casa. L’appalto da 15 milioni scatena una battaglia Terminal del Golfo. Gara per l’ampliamento. Presentate sette offerte. Un appalto da 15 milioni

Sette aziende hanno presentato le loro offerte per l'appalto da 15 milioni di euro relativo al primo lotto dei lavori di ampliamento del Terminal del Golfo, un progetto strategico per migliorare le infrastrutture portuali. La gara rappresenta un passo importante per lo sviluppo della struttura, con l'obiettivo di potenziare i servizi e favorire la crescita dell'area portuale.

