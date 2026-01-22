Sdegno a Bergamo | sradicata la quercia donata dai tifosi dell’Athletic Bilbao

Da ilgiorno.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo è stata recentemente sradicata la quercia donata dai tifosi dell’Athletic Bilbao, appena piantata il giorno precedente dalla Fondazione dell’Club basco. L’episodio ha suscitato sorpresa e disappunto nella comunità locale, in un contesto già segnato dalla vittoria dei baschi in Champions League contro l’Atalanta. La vicenda evidenzia come gesti simbolici possano essere soggetti a conseguenze impreviste e a riflessioni sulla cura degli spazi pubblici.

Bergamo, 22 gennaio 2026 – Era stata donata solo ieri, mercoledì 21 gennaio,  dai responsabili della Fondazione Athletic Club de Bilbao, approdati in città per il match di Champions League vinto dai baschi per 2-3 contro l’Atalanta. Nella notte è scomparsa, per opera di mano ignota.  Sta destando grande indignazione a Bergamo il furto della quercia di Guernica, piantata soltanto ieri al parco Goisis e donata dall'Athletic Bilbao come simbolo di amicizia e dei valori dello sport e della comunità. Nella notte la pianta è stata sradicata.  La reazione. "Abbiamo perso due volte", commenta l'assessore alle Politiche sociali Marcella Messina, che ha scoperto il furto, denunciandolo sui social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sdegno a bergamo sradicata la quercia donata dai tifosi dell8217athletic bilbao

© Ilgiorno.it - Sdegno a Bergamo: sradicata la quercia donata dai tifosi dell’Athletic Bilbao

Sradicata la quercia della libertà donata dall’Athletic a Bergamo, Messina: “Abbiamo perso due volte”Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio, al Parco Goisis di Bergamo, si sono verificati eventi che hanno segnato una perdita significativa per la città.

L’Athletic Bilbao a Bergamo per la Champions: in dono la quercia di Gernika come segno di amicizia - Foto e videoL’Athletic Bilbao è arrivata a Bergamo in occasione della Champions, portando con sé la quercia di Gernika come simbolo di amicizia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

sdegno a bergamo sradicataSradicata la quercia donata a Bergamo dall'Athletic Bilbao, era stata piantata prima della partitaLa pianta era simbolo di amicizia e dei valori dello sport. Il gesto dopo la sconfitta che è costata all'Atalanta la qualificazione diretta agli ottavi di Champions ... rainews.it

sdegno a bergamo sradicataVergogna a Bergamo, sradicata la quercia Guernica donata dall'Athletic BilbaoLa quercia Guernica della libertà e della fratellanza è resistita poco più di 24 ore. Piantata ieri al parco Goisis di Bergamo, donata dall'Athletic Bilbao all'Atalanta prima della sfida di Champions ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.