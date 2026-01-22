Sdegno a Bergamo | sradicata la quercia donata dai tifosi dell’Athletic Bilbao

A Bergamo è stata recentemente sradicata la quercia donata dai tifosi dell’Athletic Bilbao, appena piantata il giorno precedente dalla Fondazione dell’Club basco. L’episodio ha suscitato sorpresa e disappunto nella comunità locale, in un contesto già segnato dalla vittoria dei baschi in Champions League contro l’Atalanta. La vicenda evidenzia come gesti simbolici possano essere soggetti a conseguenze impreviste e a riflessioni sulla cura degli spazi pubblici.

Bergamo, 22 gennaio 2026 – Era stata donata solo ieri, mercoledì 21 gennaio, dai responsabili della Fondazione Athletic Club de Bilbao, approdati in città per il match di Champions League vinto dai baschi per 2-3 contro l’Atalanta. Nella notte è scomparsa, per opera di mano ignota. Sta destando grande indignazione a Bergamo il furto della quercia di Guernica, piantata soltanto ieri al parco Goisis e donata dall'Athletic Bilbao come simbolo di amicizia e dei valori dello sport e della comunità. Nella notte la pianta è stata sradicata. La reazione. "Abbiamo perso due volte", commenta l'assessore alle Politiche sociali Marcella Messina, che ha scoperto il furto, denunciandolo sui social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

